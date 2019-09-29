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Edip Akbayram şarkı akorları burada! Aldırma Gönül kolay akor ve orijinal ton

’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Aldırma Gönül akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Edip Akbayram Aldırma Gönül akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 29.9.2019 17:24
Edip Akbayram Aldırma Gönül şarkı akorları burada! Aldırma Gönül kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Aldırma Gönül bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Aldırma Gönül akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Aldırma Gönül şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ : AA-YY-AY 


E Am )
 Basin öne egilmesin aldirma gönül aldirma ) 2

 Am E )
 Agladigin duyulmasin aldirma gönül aldirma )
 F E ) 2
 Aldirma gönül aldirma gönül aldirma )

 E Am )
 Disarda deli dalgalar gelip duvarlari yalar ) 2

 Am E )
 Seni bu sesler oyalar aldirma gönül aldirma )
 F E ) 2
 Aldirma gönül aldirma gönül aldirma )

 E Am )
 Kursun ata ata biter yollar gide gide biter ) 2

 Am E )
 Mahpus yata yata biter aldirma gönül aldirma )
 F E ) 2
 Aldirma gönül aldirma gönül aldirma )

 E Am )
 Dertlerin kalkinca saha bir sitem yolla Allah'a ) 2

 Am E )
 Görecek günler var daha aldirma gönül aldirma )
 F E ) 2
 Aldirma gönül aldirma gönül aldirma )

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