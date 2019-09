Halil Sezai Galata şarkı akorları burada! Galata kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Galata bugüne kadar Halil Sezai tarafından birçok platformda seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Galata akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Galata şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Em C D Bm Kadehin dibini vurunca dostlar masaya Em C D Em Gönlümün sokaklarında kandiller yanar Em C D Bm Muhabbet demini salınca hafiften havaya Em C D Em Gözlerim gözlerinin felaketini arar D Şimdi galatada bir meyhanede Am C Aklım o zati şahanede D Am-C Dostlar gönlümü eyler boşa D Artık kalmadı bir bahanede Am C Şans ne gezer divanede D Am Onca içtik meyler boşa Em C D Sonsuz bir akşam üstü şimdi Em C Am Bm Hasret gitmez çakıldı kaldı semaya Em C D Em Canımın canı gönlümü kahret Em C D Em Gitme müptela etme cefaya