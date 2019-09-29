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şarkı akorları burada! Galata kolay akor ve orijinal ton

’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Galata akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Galata akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 29.9.2019 13:23
Halil Sezai Galata şarkı akorları burada! Galata kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Galata bugüne kadar Halil Sezai tarafından birçok platformda seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Galata akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Galata şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Em        C              D        Bm
Kadehin dibini vurunca dostlar masaya
Em          C           D         Em
Gönlümün sokaklarında kandiller yanar
Em         C              D        Bm   
Muhabbet demini salınca hafiften havaya
Em          C          D         Em
Gözlerim gözlerinin felaketini arar
D
Şimdi galatada bir meyhanede
Am              C
Aklım o zati şahanede
D                     Am-C
Dostlar gönlümü eyler boşa
D
Artık kalmadı bir bahanede
Am               C
Şans ne gezer divanede
D                  Am
Onca içtik meyler boşa
Em           C         D    
Sonsuz bir akşam üstü şimdi
Em             C      Am     Bm
Hasret gitmez çakıldı kaldı semaya
Em       C    D        Em
Canımın canı gönlümü kahret
Em     C       D      Em
Gitme müptela etme cefaya

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Halil Sezai Galata şarkı akorları burada! Galata kolay akor ve orijinal ton
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