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İçten içe nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? yazım kılavuzu

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi de yazım yanlışlarıdır. ’nun resmi internet sitesi üzerinden her gün binlerce kelime sorgulatılmaktadır. Özellikle birleşik kelimeler ile ilgili yanlışlar çok sık yapılmaktadır. ‘İçten içe’ kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Peki, içten içe nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte ’ya göre doğru yazımı!

Giriş Tarihi: 29.9.2019 13:41
İçten içe nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK yazım kılavuzu

Türk Dil Kurumu'nun sitesinden yapılan sorgulamalardan bir tanesi de bu kelime hakkındadır. Birleşik mi, ayrı mı yazacağı konusunda kararsız kalan kişiler 'içten içe nasıl yazılır' sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilecekler. Peki, İçten içe nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

İÇTEN İÇE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre içten içe ayrı yazılmaktadır. Cümlenin cümle içerisinde doğru yazımını aşağıda görebilirsiniz.

'İÇTEN İÇE' İÇİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Bu durumu içten içe kıskanıyor ama sessiz kalmayı tercih ediyor.

Ona yaşananları anlattığımda içten içe sevindi.

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