MFÖ Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da şarkı akorları burada! Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve az sayıda bare içeren, her daim çalabileceğiniz Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Dm Gm Bu sabah yagmur var Istanbulda A Dm Gozlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye Gm Anne sozu dinler gibi masum A7 Agladim bu sabah D Bm7 Em A D Em A Gunler dayanilmaz oldu, senden uzak olunca D Bm7 Em A D Martilar mahsun oldu, onlar bile agladilar G Bm7/F# Em A Dm Sarkilarda dusunmek seni bana getirmezki Dm/C# Dm/C Dm/B Gm A Seni bana getirmez ki Dm Gm Bu sabah yagmur var Istanbulda A Dm Gozlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye Gm Anne sozu dinler gibi masum A7 Agladim bu sabah D Bm7 Em A D Em A Gunler dayanilmaz oldu, senden uzak olunca D Bm7 Em A D Martilar mahsun oldu, onlar bile agladilar G Bm7/F# Em A Dm Sarkilarda dusunmek seni bana getirmezki Dm/C# Dm/C Dm/B Gm A Seni bana getirmez ki Gm D Seni bana getirmez ki