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Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da şarkı akorları burada! Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da kolay akor ve orijinal ton

’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 29.9.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 17:34
MFÖ Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da şarkı akorları burada! Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve az sayıda bare içeren, her daim çalabileceğiniz Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Dm                         Gm
Bu sabah yagmur var Istanbulda
     A                         Dm
Gozlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye
                       Gm
Anne sozu dinler gibi masum
A7
Agladim bu sabah
D          Bm7          Em         A       D     Em   A
Gunler dayanilmaz oldu,    senden uzak olunca
D        Bm7          Em          A         D
Martilar mahsun oldu,    onlar bile agladilar
G                Bm7/F#     Em   A    Dm
 Sarkilarda dusunmek      seni bana getirmezki
Dm/C#  Dm/C  Dm/B
  Gm               A
Seni bana getirmez ki
Dm                         Gm
Bu sabah yagmur var Istanbulda
     A                         Dm
Gozlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye
                       Gm
Anne sozu dinler gibi masum
A7
Agladim bu sabah
D          Bm7          Em         A       D     Em   A
Gunler dayanilmaz oldu,    senden uzak olunca
D        Bm7          Em          A         D
Martilar mahsun oldu,    onlar bile agladilar
G                Bm7/F#     Em   A    Dm
 Sarkilarda dusunmek      seni bana getirmezki
Dm/C#  Dm/C  Dm/B
  Gm               A
Seni bana getirmez ki
  Gm               D
Seni bana getirmez ki

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