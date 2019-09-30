Çiftlik nasıl yazılır? Doğru yazılışı çiflik mi, çiftlik mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Çiftlik nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile çiftlik kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

ÇİFTLİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''çiftlik'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Dedemlerin çiftliğinde at binmeye gideceğim.

Güzel bir çiftlikte yaşayıp, doğal beslenmek istiyorum.

DOĞRU: Çiftlik

YANLIŞ: Çiflik