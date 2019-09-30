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? Doğru yazılışı muacir mi, muhacir mi?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, muhacir nasıl yazılır? ’ye göre muacir mi, muhacir mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:26
Muhacir nasıl yazılır? Doğru yazılışı muacir mi, muhacir mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Muhacir nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile muhacir kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

MUHACİR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''muhacir'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Muhacir, Hz. Muhammed'e (sas) uyarak Mekke'den Medine'ye göç eden kişilere denir.

DOĞRU: Muhacir

YANLIŞ: Muacir

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Muhacir nasıl yazılır? Doğru yazılışı muacir mi, muhacir mi? TDK
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