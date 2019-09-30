Pek az nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''pek az'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, pek az nasıl yazılır? TDK'ye göre pek az birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

PEK AZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''pek az'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Pek az kişi yarın ki konferansa katılım sağlayacak.

Derbi maçını pek az kişi seyretmiş