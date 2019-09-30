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? Doğru yazılışı pehriz mi, perhiz mi?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, perhiz nasıl yazılır? ’ye göre pehriz mi, perhiz mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:17
Perhiz nasıl yazılır? Doğru yazılışı pehriz mi, perhiz mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Perhiz nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile perhiz kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

PERHİZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''perhiz'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

PERHİZ NE DEMEK?

  1. Bir kimsenin beslenme düzeninde, sağlığı korumak ya da düzeltmek ereğiyle uygulanan sınırlama.
  2. Hristiyanların ve Yahudilerin belli günlerde et, yağ vb. yiyecekleri yemeden tuttukları oruç.

DOĞRU: Perhiz

YANLIŞ: Pehriz

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Perhiz nasıl yazılır? Doğru yazılışı pehriz mi, perhiz mi? TDK
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