Sonbahar nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''sonbahar'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, sonbahar nasıl yazılır? TDK'ye göre sonbahar birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

SONBAHAR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''sonbahar'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Sonbaharın gelmesi ile birlikte yapraklar döküldü.

Bu sonbahar köye gideceğim.

En sevdiğim mevsim olan sonbaharın gelişine sayılı günler kaldı.