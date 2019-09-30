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? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre yasa dışı birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre Yasa dışı kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 16:45
Yasa dışı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''yasa dışı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, yasa dışı nasıl yazılır? TDK'ye göre yasa dışı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

YASA DIŞI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''yasa dışı'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Yasa dışı işlerle para kazanan çete yakalandı.

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