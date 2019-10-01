Göz alıcı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''göz alıcı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, göz alıcı nasıl yazılır? TDK'ye göre göz alıcı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

GÖZ ALICI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''göz alıcı'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Takıların çok göz alıcı duruyor.

Yeni aldığım ayakkabım oldukça göz alıcı duruyormuş.