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Göz alıcı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’göz alıcı nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre göz alıcı birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre göz alıcı kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.10.2019 21:41
Göz alıcı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''göz alıcı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, göz alıcı nasıl yazılır? TDK'ye göre göz alıcı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

GÖZ ALICI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''göz alıcı'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Takıların çok göz alıcı duruyor.

Yeni aldığım ayakkabım oldukça göz alıcı duruyormuş.

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Göz alıcı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK
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