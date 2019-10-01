Her şey dâhil nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''her şey dâhil'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, her şey dâhil nasıl yazılır? TDK'ye göre her şey dâhil birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

HER ŞEY DÂHİL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''her şey dâhil'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

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