Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Her şey dâhil nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Her şey dâhil nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’her şey dâhil nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre her şey dâhil birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre her şey dâhil kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.10.2019 21:59
Her şey dâhil nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''her şey dâhil'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, her şey dâhil nasıl yazılır? TDK'ye göre her şey dâhil birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

HER ŞEY DÂHİL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''her şey dâhil'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Her şey dâhil konsepti ile rezervasyonumuzu yaptırdık.

Bu otelde her şey dâhil mi?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Her şey dâhil nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN