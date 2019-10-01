Kampanya nasıl yazılır? Doğru yazılışı kanpanya mı, kampanya mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Kampanya nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile kampanya kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

KAMPANYA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''kampanya'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Büyük kampanyayı kaçırmamak için sabahın erken saatlerinde uyandım.

Yeni yılda birçok kampanya yapılacakmış.

Bu seferki kampanyayı çok sevdim.

DOĞRU: Kampanya

YANLIŞ: Kanpanya