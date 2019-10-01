Kardan adam nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''kardan adam'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, kardan adam nasıl yazılır? TDK'ye göre kardan adam birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

KARDAN ADAM NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''kardan adam'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Kartopu oynamak yerine kardan adam yapmayı tercih ederim.

Evimizin önüne kocaman kardan adam yapmışlar.