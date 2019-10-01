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Kartopu nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’kartopu nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre kartopu birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre kartopu kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.10.2019 22:43
Kartopu nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''kartopu '' olarak dikkat çekmektedir. Peki, kartopu nasıl yazılır? TDK'ye göre kartopu birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

KARTOPU NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''kartopu '' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Kartopu savaşı yapmak için herkes sokağa akın etti.

Kartopu oynamak yerine kardan adam yapmaya ne dersiniz?

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