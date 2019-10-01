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Kavanoz nasıl yazılır? Doğru yazılışı kavonoz mu, kavanoz mu?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Kavanoz nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, kavanoz nasıl yazılır? ’ye göre kavonoz mu, kavanoz mu? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 1.10.2019 22:22
Kavanoz nasıl yazılır? Doğru yazılışı kavonoz mu, kavanoz mu? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Kavanoz nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile kavanoz kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

KAVANOZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''kavanoz'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Domates koymak için kavanozlara ihtiyacımız var.

Dengesini kaybederek tüm kavanozları kırdı.

DOĞRU: Kavanoz

YANLIŞ: Kavonoz

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Kavanoz nasıl yazılır? Doğru yazılışı kavonoz mu, kavanoz mu? TDK
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