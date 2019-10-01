Kavanoz nasıl yazılır? Doğru yazılışı kavonoz mu, kavanoz mu? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Kavanoz nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile kavanoz kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

KAVANOZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''kavanoz'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Domates koymak için kavanozlara ihtiyacımız var.

Dengesini kaybederek tüm kavanozları kırdı.

DOĞRU: Kavanoz

YANLIŞ: Kavonoz