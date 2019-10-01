Laubali nasıl yazılır? Doğru yazılışı labali mi, laubali mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Laubali nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile laubali kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

LAUBALİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''laubali'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Laubali hareketleri nedeniyle kısa sürede kendinden soğutmayı başardı.

Laubali davranan kişileri hiç sevmem

DOĞRU: Laubali

YANLIŞ: Labali