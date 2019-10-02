Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Mısır, 2 bin 100 yıllık antik yaldızlı tabutu sergiledi!

, 2 bin 100 yıllık antik yaldızlı tabutu sergiledi!

Geçtiğimiz haftalarda ’taki 'nden geri alınan 2 bin , ’a teslim edilmesinin ardından ülkesinde sergilendi.

İHA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 16:07
Mısır, 2 bin 100 yıllık antik yaldızlı tabutu sergiledi!

Geçtiğimiz haftalarda New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nden geri alınan 2 bin 100 yıllık yaldızlı antik tabut, Mısır'a teslim edilmesinin ardından ülkesinde sergilendi.

TABUT MISIR'A TESLİM EDİLDİ!

Mısır'ın açtığı davanın sonuçlanması üzerine, Metropolitan Sanat Müzesi'nin yaklaşık 4 milyon dolara aldığı antik yaldızlı tabutu geçtiğimiz haftalarda Mısır yetkililerine teslim etmişti. Ptolemaios Krallığı dönemine dayanan 2 bin 100 yıllık yaldızlı antik tabut başkent Kahire'nin Fustat bölgesinde bulunan Mısır Medeniyetleri Ulusal Müzesi'nde sergilendi. Antik Mısır tanrılarından Heryshef kültünün yüksek rütbeli bir rahibi olduğu anlaşılan Nedjemankh'ın cenazesi için imal edilen tabut ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Mısır Antik Müdürü Khaled al-Anany, antik tabutun geçtiğimiz Çarşamba günü New York'ta bulunan Metropolitan Sanat Müzesi yetkililerinden teslim alındığını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır, 2 bin 100 yıllık antik yaldızlı tabutu sergiledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN