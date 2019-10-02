Mısır, 2 bin 100 yıllık antik yaldızlı tabutu sergiledi!

Geçtiğimiz haftalarda New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nden geri alınan 2 bin 100 yıllık yaldızlı antik tabut, Mısır'a teslim edilmesinin ardından ülkesinde sergilendi.

TABUT MISIR'A TESLİM EDİLDİ!

Mısır'ın açtığı davanın sonuçlanması üzerine, Metropolitan Sanat Müzesi'nin yaklaşık 4 milyon dolara aldığı antik yaldızlı tabutu geçtiğimiz haftalarda Mısır yetkililerine teslim etmişti. Ptolemaios Krallığı dönemine dayanan 2 bin 100 yıllık yaldızlı antik tabut başkent Kahire'nin Fustat bölgesinde bulunan Mısır Medeniyetleri Ulusal Müzesi'nde sergilendi. Antik Mısır tanrılarından Heryshef kültünün yüksek rütbeli bir rahibi olduğu anlaşılan Nedjemankh'ın cenazesi için imal edilen tabut ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Mısır Antik Müdürü Khaled al-Anany, antik tabutun geçtiğimiz Çarşamba günü New York'ta bulunan Metropolitan Sanat Müzesi yetkililerinden teslim alındığını söyledi.