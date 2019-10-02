Usta tiyatrocudan zamansız veda

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Sinema ve tiyatro sanatçısı Tarık Ünlüoğlu (62), İstanbul'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden de hastalığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan usta oyuncunun dün durumu ağırlaştı.Hastane yetkilileri Ünlüoğlu ile yakından ilgilenen oyuncu Oktay Kaynarca'ya durumu bildirdi. Usta oyuncu Ünlüoğlu, eşi Gülenay Kalkan ve Oktay Kaynarca'nın yanında son nefesini verdi. Sanatçının ölüm haberini de Kaynarca sosyal medyadan duyurdu. Kaynarca, "Tarık Ağabeyim... Mekânın cennet olsun canım abim..." paylaşımını yaptı.Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Sanatçının ölümünün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden rol arkadaşları ve ünlü isimler baş sağlığı mesajları paylaştı:Acımız ve kaybımız çok büyük... Mekânın cennet olsun Tarık abicim...20 yıldır tiyatrodaydık, birlikte bu sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikteydik. Çok üzgünüm, inanamıyorum.Çok üzgünüm, ne diyeyim... Senin gibi bir oyuncu ile aynı sahnede olmak onurdu...Ağabeyimizi kaybettik. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ailemizin ve tüm sanat dünyasının başı sağ olsun.Çok asil bir adamdı. Kültürlüydü. Tek boş bir lafı yoktu. Bilgeydi. O oynarken hep ağzının içine bakardım. Çok çırak yetiştirdi.Bir şarkıydık bittik artık hatıralar var geride kalan filmler ve senin sesin kulaklarımızda. Nur içinde yat dünyanın en güzel abisi.Kardeşim, oyun arkadaşım, yeteneklim, koca yüreklim ne yaptın sen böyle... Yolun açık olsun sevdiğim...Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu. Ünlüoğlu, onlarca tiyatro oyunu, dizi ve sinema filminde rol almıştı.