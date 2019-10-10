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’ndan sonra vatandaşlar “Harekat ne demek?” ya da “?” sorularının yanıtlarını aramaya başladılar. ’ya göre kelimenin doğru yazımını merak edenler konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki; TDK’ya göre ve nasıl yazılır? İşte bilgiler..

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:00
Harekat ne demektir? Harekat nasıl yazılır?

Barış Pınarı Harekatı ile birlikte gündemin oldukça fazla yoğun olması vatandaşların konu ile ilgili araştırma yapmalarına sebep oluyor. Vatandaşlar; TDK'ya göre; "Harekat nasıl yazılır?" ya da "Hareket ne demektir?" sorularına yanıt aramaya başladılar. Buna göre; harekat nedir, nasıl yazılır? İşte bilgiler..

TDK'YA GÖRE HAREKAT KELİMESİ

Türk Dil Kurumu'na göre (TDK) kelime "harekat" şeklinde yazılıyor.

HAREKAT NE DEMEKTİR?

TDK'ya göre harekat; "Davranışlar, işler" ve "Belli bir amaç gözetilerek bir askeri birliğe yaptırılan manevra, çevirme, kovalama gibi işler" anlamına gelir.

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