Ayasofya’ya 12 yılda 31 milyon turist

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Dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya, 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlamasıyla birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Turizmin yeniden canlanmasıyla ağırladığı ziyaretçi sayısı yeniden artışa geçen ve yılın ilk yarısında 1.8 milyon kişiyi ağırlayan Ayasofya'yı bu yıl ziyaret edenlerin sayısının 3 milyonu geçmesi bekleniyor. Yapımına 23 Şubat 532'de başlanan, 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak büyük bir törenle, 27 Aralık 537' de ibadete açılan Ayasofya, 916 yıl kilise olarak kullanıldı. 1453'te Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl cami olarak ibadette kaldı. Ayasofya, Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu'nun Kararı ile 1935 yılında müze olarak kapılarını ziyarete açtı.