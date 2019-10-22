Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Ayasofya’ya 12 yılda 31 milyon turist

’ya 12 yılda 31 milyon turist

DHA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Ayasofya’ya 12 yılda 31 milyon turist
Dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya, 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlamasıyla birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Turizmin yeniden canlanmasıyla ağırladığı ziyaretçi sayısı yeniden artışa geçen ve yılın ilk yarısında 1.8 milyon kişiyi ağırlayan Ayasofya'yı bu yıl ziyaret edenlerin sayısının 3 milyonu geçmesi bekleniyor. Yapımına 23 Şubat 532'de başlanan, 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak büyük bir törenle, 27 Aralık 537' de ibadete açılan Ayasofya, 916 yıl kilise olarak kullanıldı. 1453'te Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl cami olarak ibadette kaldı. Ayasofya, Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu'nun Kararı ile 1935 yılında müze olarak kapılarını ziyarete açtı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayasofya’ya 12 yılda 31 milyon turist
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN