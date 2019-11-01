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? Payidar kelimesi ne anlama gelir? Payidar kelimesinin anlamı ve örnek cümleler

Atatürk'ün “Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.” cümlesinde geçen payidar kelimesi, özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözlerin paylaşıldığı bu günde merak konusu oldu. Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri araştıran vatandaşların rastladığı bu cümlede geçen payidar kelimesinin anlamı, Farsça bir sıfat olması sebebi ile tam olarak bilinmiyor. İşte payidar kelimesinin sözlük anlamı...

Giriş Tarihi: 1.11.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 15:44
Payidar ne demek? Payidar kelimesi ne anlama gelir? Payidar kelimesinin anlamı ve örnek cümleler

Özellikle özlü sözler ve atasözlerinde geçen Farsça ve Arapça kelimeler, bugün farklı şekillerde Türkçe karşılıkları ile kullanılıyor. Bu kelimelerden bir tanesi de 'payidar.' Genel tanımıyla sonsuza kadar yaşayacak olan, kalıcı anlamını taşıyan payidar kelimesinin Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sarf ettiği cümlenin içerisinde ne anlamda kullanıldığı, hangi kelimeye karşılık geldiği merak ediliyor. İşte payidar kelimesinin anlamı ve kullanıldığı cümlelerde yarattığı anlam

PAYİDAR NE DEMEK?

Kökeni Farsça olan ve bir sıfat niteliği taşıyan payidar kelimesi, asıl olarak kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan anlamını taşır. Kelimenin bu anlamını cümle içinde örneklendirmek gerekirse şu şekilde bir örnek verilebilir: "Böyle bir siyaset, sabit ve payidar bir membadan çıkar."

Öte yandan Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." cümlesinde ise payidar kelimesinin anlamı 'ebedi'dir.

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Payidar ne demek? Payidar kelimesi ne anlama gelir? Payidar kelimesinin anlamı ve örnek cümleler
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