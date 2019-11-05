"Aile Sandığı”nda coşkulu gala

Genel Sanat Yönetmenliğini Recep Terzi'nin üstlendiği oyunda, İstanbul'da kendi halinde geçinen "Durağanca" ailesinin her bir ferdinin kendi dünyalarında yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.

Sanat yönetmenliği ünvanıyla sektörde adından söz ettirmeye başlayan ve aynı zamanda oyunculuğuyla da dikkat çeken Evrim Bakas'ın dekor, müzik ve kostümlerdeki yaratıcılığıysa gecenin dikkat çeken ayrıntılarından oldu. Uğur Akça'nın yazıp yönettiği oyunda Seher Terzi, Mutlu Dereli, Sebahat Adalar, Ömer Duran, Esenay Kılıç, Burak Akarca ve Hatice İrkin rol alıyor.