Müslüm filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm Gürses'in doğduğu yer neresi?

Müslüm filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu. Filmi izleyenler, Müslüm Gürses'in hüzün dolu hayatının anlatıldığı filmin hikayesinin gerçek olup olmadığını araştırıyor. Müslüm filmi hikayesi gerçek mi bu bağlamda en çok araştırılan soru olurken filmde rol alan oyuncular hakkındaki araştırmalar da devam ediyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat eden Müslüm filmine ilişkin merak edilen detayları bir araya getirdik.

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Can Ulkay ve Ketche'nin üstlendiği 'Müslüm' filmi, usta sanatçının hayat hikayesine odaklanıyor. Senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yazdığı, filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Esen'in yanı sıra Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez ve Güven Kıraç gibi başarılı isimler yer alıyor.

MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses'in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses'in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.