Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Yıldız Kenter yoğun bakıma kaldırıldı

yoğun bakıma kaldırıldı

MAGAZİN SERVİSİ Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Yıldız Kenter yoğun bakıma kaldırıldı
Usta tiyatrocu 91 yaşındaki Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındı. İstanbul'da Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kenter'in durumunun kritik olduğu öğrenildi. Bir süredir evinde tedavi gören Kenter'in, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret etti. Ersoy, "İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldız Kenter yoğun bakıma kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN