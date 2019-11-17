Yıldız Kenter yoğun bakıma kaldırıldı

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Ustatiyatrocu 91 yaşındaki Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındı. İstanbul'da Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kenter'in durumunun kritik olduğu öğrenildi. Bir süredir evinde tedavi gören Kenter'in, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret etti. Ersoy, "İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum" dedi.