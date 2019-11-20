Malhun Hatun kimdir ve ne zaman öldü? Osman Bey’in eşi Malhun Hatun’un hayatı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi, Orhan Gazi'nin annesi Malhun Hatun'un ismi çeşitli kaynaklarda Mal Hâtun, Mala Hatun ve Kameriye Hâtun olarak da geçiyor. Kuruluş Osman dizisinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte hayatı ve tarihteki yeri araştırılmaya başlanan Malhun Hatun ile ilgili sorgular, arama motorlarının popüler konuları arasına girmiş durumda. Dizinin Türkiye'nin yanı sıra çeşitli dünya ülkelerinde de yayınlanacak olması ve daha başlamadan çok geniş bir takipçi kitlesine sahip olması, Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesinin yoğun olarak araştırılmasına sebep oluyor. Kuruluş döneminin en sık araştırılan karakterlerinden bir tanesi de Malhun Hatun. Peki Osman Bey'in eşi Malhun Hatun kimdir?

İşte Malhun Hatun'un hayatı ve tarihteki yeri…