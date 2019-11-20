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kimdir ve ne zaman öldü? Osman Bey’in eşi Malhun Hatun’un hayatı

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in eşi kimdir? Kuruluş Osman dizisinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte bu sorunun cevabı, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yayın döneminin sona ermesiyle birlikte final yapan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamının çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Yayınlanan tanıtımlarıyla birlikte 20 Kasım günü ilk bölümünün ekrana geleceği duyurulan Kuruluş Osman dizisi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş hikayesi hakkında çeşitli araştırmalar yapılmasına sebep olurken yanıtı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Malhun Hatun kimdir sorusu. İşte Malhun Hatun’un hayatına ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 15:23
Malhun Hatun kimdir ve ne zaman öldü? Osman Bey’in eşi Malhun Hatun’un hayatı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi, Orhan Gazi'nin annesi 'un ismi çeşitli kaynaklarda Mal Hâtun, Mala Hatun ve Kameriye Hâtun olarak da geçiyor. Kuruluş Osman dizisinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte hayatı ve tarihteki yeri araştırılmaya başlanan Malhun Hatun ile ilgili sorgular, arama motorlarının popüler konuları arasına girmiş durumda. Dizinin Türkiye'nin yanı sıra çeşitli dünya ülkelerinde de yayınlanacak olması ve daha başlamadan çok geniş bir takipçi kitlesine sahip olması, Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesinin yoğun olarak araştırılmasına sebep oluyor. Kuruluş döneminin en sık araştırılan karakterlerinden bir tanesi de Malhun Hatun. Peki Osman Bey'in eşi Malhun Hatun kimdir?

İşte Malhun Hatun'un hayatı ve tarihteki yeri…

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Malhun Hatun kimdir ve ne zaman öldü? Osman Bey’in eşi Malhun Hatun’un hayatı
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