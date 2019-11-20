Rabia Bala Hatun kimdir ve ne zaman öldü? Rabia Bala Hatun Şeyh Edebali'nin kızı mı? Hayatı ve tarihteki yeri

ATV ekranlarının fenomen dizisi olmaya hazırlanan Kuruluş Osman'ın, ülkemizin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde de ilgiyle takip edilmesi bekleniyor. Dizinin henüz yayın hayatına başlamadan önce yayınlanan tanıtımları ile yarattığı etki, dizi devam ettiği sürece Osmanlı tarihinin ve tarihteki karakterlerin yoğun olarak araştırılacağını ortaya koyuyor. Bu bağlamda hakkında en çok araştırma yapılması beklenen Osmanlı tarihi karakterlerinin başında ise Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'den sonra Osman Bey'in eşleri ve çocukları geliyor. Osman Gazi'nin ikinci eşi Rabia Bala Hatun kimdir sorusunu yanıtladık.

İşte Rabi Bala Hatun hakkında merak edilenler;