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kimdir ve ne zaman öldü? Rabia Bala Hatun Şeyh Edebali'nin kızı mı? Hayatı ve tarihteki yeri

Kuruluş Osman dizisi, uzun süreli bekleyişin ardından yayın hayatına başladı. Diziyi ilgiyle takip eden milyonlar, dizideki karakterlerin tarihteki yerini, hayatını yoğun olarak araştırıyor. Bu karakterlerden bir tanesi de . Henüz dizi yayına girmeden Rabi Bala Hatun kimdir sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Osman Bey’in eşi, Şeyh Edebali’nin kızı olan Rabia Bala Hatun, Orhan Bey’in annesi Malhun Hatun ile karıştırılıyor. Rabia Bala Hatun, Osman Gazi’nin ikinci eşidir.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 13:27
Rabia Bala Hatun kimdir ve ne zaman öldü? Rabia Bala Hatun Şeyh Edebali'nin kızı mı? Hayatı ve tarihteki yeri

ATV ekranlarının fenomen dizisi olmaya hazırlanan Kuruluş Osman'ın, ülkemizin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde de ilgiyle takip edilmesi bekleniyor. Dizinin henüz yayın hayatına başlamadan önce yayınlanan tanıtımları ile yarattığı etki, dizi devam ettiği sürece Osmanlı tarihinin ve tarihteki karakterlerin yoğun olarak araştırılacağını ortaya koyuyor. Bu bağlamda hakkında en çok araştırma yapılması beklenen Osmanlı tarihi karakterlerinin başında ise Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'den sonra Osman Bey'in eşleri ve çocukları geliyor. Osman Gazi'nin ikinci eşi kimdir sorusunu yanıtladık.

İşte Rabi Bala Hatun hakkında merak edilenler;

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Rabia Bala Hatun kimdir ve ne zaman öldü? Rabia Bala Hatun Şeyh Edebali'nin kızı mı? Hayatı ve tarihteki yeri
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