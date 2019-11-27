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kuruluş döneminin kısa özeti - nasıl büyüdü? Önemli olaylar ve savaşlar

Uzun süre boyunca ilgiyle takip edilen ve reyting rekortmeni olarak yayın hayatını sonlandıran Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından ’nin kuruluş dönemini ele alan Kuruluş Osman dizisi başladı. Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman dizisinin başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi araştırılmaya; bu dönemde gelişen önemli olaylar, yapılan savaşlar, fethedilen topraklar, dönemin padişahları merak edilmeye başlandı. Bu merakı gidermek adına Osman Devleti kuruluş döneminin kısa özetini paylaştığımız bu içerikte; “Osman Devleti nasıl, hangi olaydan sonra kuruldu? nasıl büyüdü? Bu dönemde hangi savaşlar yapıldı?” sorularını yanıtladık.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:31
Osmanlı Devleti kuruluş döneminin kısa özeti - Osmanlı Beyliği nasıl büyüdü? Önemli olaylar ve savaşlar

Osmanlı tarihi 1299 – 1453 yılları arasında Kuruluş Dönemi, 1453 – 1579 yılları arasında Yükselme Dönemi, 1579 – 1699 yılları arasında Duraklama Dönemi, 1699 – 1792 yılları arasında Gerileme Dönemi, 1792 – 1922 yılları arasında Dağılma Dönemi olmak üzere beş ana başlık altında incelenir. Oğuzların Kayı boyundan gelen Osmanlılar, Ertuğrul Gazi vefat edinceye kadar Bizanlılar ile savaşarak Selçuklulara hizmet etti. Ertuğrul Gazi'nin ölümünün ardından aşiretin idaresini üstlenen Osman Bey, bağımsızlığını ilan ederek 'ni kurdu. Kısa bir süre içerisinde güçlenen Osmanlı Beyliği önce beylikten devlete, daha sonra ise devletten bir cihan imparatorluğuna yükseldi. İşte Osmanlı Beyliği'nin imparatorluğa uzanan hikayesinin başlangıcı; 'nin kuruluş dönemi.

OSMANLI BEYLİĞİ NASIL KURULDU?

Osmanlılar, Oğuzlar'ın Kayı boyuna mensuptur. Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında, önce Karacadağ'a ardından da Söğüt ve Domaniç yöresine Ertuğrul Gazi başkanlığında uç beyliği olarak yerleştirilmişlerdir.

Kösedağ Savaşı'ndan sonra Kayı Boyu, Anadolu'yu işgal eden İlhanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Bu devletin zayıflamasıyla Osman Bey, 1299 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir.

Osmanlı Beyliği kurulduğu sıralarda Balkanlar'da siyasi birlik yoktu. Balkanların en kuvvetli devleti Sırp Krallığı'ydı. Bundan başka Bulgar, Macar ve Arnavut krallıkları, Eflak, Boğdan, Bosna, Hersek ve Erdel beylikleri bulunmaktaydı.

Venedik ve Cenevizliler ise Akdeniz ve Karadeniz'deki ticaret yollarını ele geçiren önemli iki deniz devletiydi.

OSMANLI BEYLİĞİ'NİN BÜYÜMESİNİ SAĞLAYAN TEMEL SEBEPLER

  • Osmanlı Beyliği'nin coğrafi konumunun genişlemeye elverişli olması
  • Balkanlar'da siyasi birliğin olmaması,
  • Bizans'taki taht kavgaları ve Bizans tekfurlarının halktan ağır vergiler toplaması.
  • Osmanlı Beyliği'nin güçlü bir merkezi otorite kurması.
  • Osmanlılar'ın, Bizans'a karşı yürütmüş olduğu cihat anlayışının Türkmenler tarafından desteklenmesi.
  • Osmanlılar'ın halka iyi davranarak, dinsel hoşgörüyü devlet politikası haline getirmesi.
  • Fethedilen topraklara Türkmenlerin yerleştirilmesi, böylece fetihlerin kalıcı ve sürekli olması.
  • Tımar sistemi sayesinde devletin büyük bir askeri güce sahip olması
  • Osmanlı hükümdarlarının örgütleme yeteneğinin çok iyi olması.

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Osmanlı Devleti kuruluş döneminin kısa özeti - Osmanlı Beyliği nasıl büyüdü? Önemli olaylar ve savaşlar
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