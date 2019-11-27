Osmanlı Devleti kuruluş döneminin kısa özeti - Osmanlı Beyliği nasıl büyüdü? Önemli olaylar ve savaşlar

Osmanlı tarihi 1299 – 1453 yılları arasında Kuruluş Dönemi, 1453 – 1579 yılları arasında Yükselme Dönemi, 1579 – 1699 yılları arasında Duraklama Dönemi, 1699 – 1792 yılları arasında Gerileme Dönemi, 1792 – 1922 yılları arasında Dağılma Dönemi olmak üzere beş ana başlık altında incelenir. Oğuzların Kayı boyundan gelen Osmanlılar, Ertuğrul Gazi vefat edinceye kadar Bizanlılar ile savaşarak Selçuklulara hizmet etti. Ertuğrul Gazi'nin ölümünün ardından aşiretin idaresini üstlenen Osman Bey, bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Beyliği'ni kurdu. Kısa bir süre içerisinde güçlenen Osmanlı Beyliği önce beylikten devlete, daha sonra ise devletten bir cihan imparatorluğuna yükseldi. İşte Osmanlı Beyliği'nin imparatorluğa uzanan hikayesinin başlangıcı; Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi.

OSMANLI BEYLİĞİ NASIL KURULDU?

Osmanlılar, Oğuzlar'ın Kayı boyuna mensuptur. Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında, önce Karacadağ'a ardından da Söğüt ve Domaniç yöresine Ertuğrul Gazi başkanlığında uç beyliği olarak yerleştirilmişlerdir.

Kösedağ Savaşı'ndan sonra Kayı Boyu, Anadolu'yu işgal eden İlhanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Bu devletin zayıflamasıyla Osman Bey, 1299 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir.

Osmanlı Beyliği kurulduğu sıralarda Balkanlar'da siyasi birlik yoktu. Balkanların en kuvvetli devleti Sırp Krallığı'ydı. Bundan başka Bulgar, Macar ve Arnavut krallıkları, Eflak, Boğdan, Bosna, Hersek ve Erdel beylikleri bulunmaktaydı.

Venedik ve Cenevizliler ise Akdeniz ve Karadeniz'deki ticaret yollarını ele geçiren önemli iki deniz devletiydi.

OSMANLI BEYLİĞİ'NİN BÜYÜMESİNİ SAĞLAYAN TEMEL SEBEPLER