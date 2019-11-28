‘Onur duyduk’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı 2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar önceki gün açıklanmıştı. "Edebiyat" alanında, geçen ekim ayında hayatını kaybeden ve Kudüs Şairi olarak tanınan Nuri Pakdil, "müzik" alanında Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ), "sinema" alanında Mesut Uçakan, "resim" alanında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" alanında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban, "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü. Bu yılki "vefa ödülü"nün ise geçen ağustos ayında trafik kazasında hayatını kaybeden Topkapı Sarayı eski Müze Müdürü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırıldı.Sinema dalında ödül alan yönetmen Mesut Uçakan şunları söyledi: Geçmişte biraz fazla törpülendiğimiz için doğrusu genelde pek ödül beklentim vardı diyemiyorum. Kimi festivallere katıldım ama ödül alamayacağımı biliyordum. Sırf misyonumu orada sergilemek için katılıyordum. Çünkü resmî ideoloji tarafından dışlanan bir misyonu yaşatma çabasındaydık. Bu misyonu anlatmak biraz uzun iş. Ama artistik bir ifadeyle sinemada sonsuz aşkı dillendirmekti derdimiz. Benim için sevgi en büyük ödüldür. Hele bir de bu yaratıcının sevgisi olursa!.. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Kurulları Başkan Vekili, kendisine özel saygı duyduğum İskender Pala dostum bu ödülü tebliğ ettiğinde şaşırdım tabii. Gerçekten böyle bir beklentim yoktu. Sevindim de elbette. Çünkü halkın kendine temsilci olarak seçtiği en yüksek makamdan geldi. Üstelik o makama teklif edenler de kültür ve sanatta birer zirve... Hepsine teşekkür ediyorum"Resim dalında ödüle layık görülen usta sanatçı Devrim Erbil ise duygularını şöyle paylaştı: Bana ödül verilmesinden dolayı onur duydum. Bu ödül bugüne kadar ulusal ya da uluslararası ödüller içinde en anlamlısı oldu. Gurur duydum. Ödüller bir sanatçı için yaratıcılığının itici gücü gibidir. Sanatçının daha büyük bir coşku ile çalışmasına yol açar. Ya da o güne kadar ki çalışmalarının karşılık bulduğunu görerek mutlu olur. Bu nedenle bana layık görülen bu ödülü gururla taşıyacağım."Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan efsanevi grup MFÖ de "Müzik" dalında ödül kazandı. Grup üyeleri farklı yerlerde oldukları için ortak bir açıklama yapmadılar. Ancak grup üyeleri menajerleri Serdar Tartoğlu aracılığıyla "Bu ödülü aldığımız için onur duyduk" ifadesini paylaştı.