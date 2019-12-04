Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e nasihati “Ey Oğul” şiiri ve Şeyh Edebali hakkında merak edilenler

1206 yılında Karaman'da doğan ve ilk tahsilini burada yapan Şeyh Edebali, Anadolu topraklarının içinde bulunduğu girdaptan kurtulması için büyük çaba sarf etmiştir. Osman Gazi ve Şeyh Edebali'nin Bilecik'te tanışmasının ardından Osman Gazi, mübarek günlerde Şeyh Edebali'nin zaviyesine giderek gerek dini gerekse de idari konularda her zaman Edebali'nin görüşlerine başvurmuştur. Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine yön veren bu denli önemli bir şahsiyet olması, hakkındaki detayların merak edilmesine sebep oluyor. Özellikle Osman Gazi'nin, Şeyh Edebali'nin zaviyesinde kaldığı bir gece gördüğü rüya ve Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihatleri, merak edilen konuların başında geliyor.

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali, 1206 yılında Karaman'da doğdu. Edebali ilk tahsilini Karaman'da yaptı. Hanefî fakihi Necmeddin ez-Zâhidî'nin öğrencisi oldu. Daha sonra Şam'a giderek Sadreddin Süleyman b. Ebü'l-İz ve Cemâleddin el-Hasîrî gibi dönemin tanınmış âlimlerinden dinî ilimleri tahsil etti. Şam'dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi.

Moğol istilâsının ardından büyük bir çalkantı ve buhran yaşayan Müslüman Anadolu'nun, içinde bulunduğu bu girdaptan kurtulması için büyük gayretler sarf etti.

Gerek Osmanlı Beyliği'nin mevcut coğrafî durumu, gerekse fertlerindeki İslâm'a hizmet heyecan ve aşkı ile dolu bir i'lâ-yı kelimetullâh anlayışı nedeniyle Şeyh Edebali Hazretleri yakınlarıyla birlikte Osmanlı mülküne yerleşti ve cümle gayret ve himmetini bu beyliğin madden ve mânen büyüyüp gelişmesi için çalıştı.

Bilecik'te bir zâviye kurarak halkı irşada başladı. Zâviyesi hiç boş kalmadı. Şeyh Edebâli gelip geçen fukaranın her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştı hatta bu maksatla koyun sürüsü bulundururdu.

Osman Bey'in rüyası ve Şeyh Edebali'nin bu rüyaya yorumu, Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatleri;