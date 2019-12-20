Karlar Ülkesi 2 (Frozen 2) milyar dolarlık filmler kulübüne girdi

Birinci filmden 6 yıl sonra vizyona giren Karlar Ülkesi 2 (Frozen 2), hafta sonu verileri ile birlikte dünya çapında 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Walt Disney animasyonunun ABD'deki hafta sonu hasılatı 19,2 milyon dolar olarak açıklanırken, ABD dışındaki toplam geliri 55,7 milyon dolar oldu.

FİLMİN ABD İÇİNDE ELDE ETTİĞİ TOPLAM GELİR…

Böylece filmin ABD içinde elde ettiği toplam gelir 366,5 milyon dolara çıkarken, yurt dışı hasılatı 666 milyon dolar oldu. Filmin toplam hasılatı ise 1 milyar 32 milyon dolar oldu. Serinin ilk filmi toplam 1 milyar 276 milyon dolarlık kazanç sağlamıştı. İkinci filmin hasılatının yüksek oluşunda, ABD dışı ülkelerdeki yüksek gişe rakamları etkili oldu.

EN BAŞARILI ANİMASYON FİLMİ

Erindel'in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven'in maceralarını anlatan ikinci film, henüz serinin ilk halkasını geçemese de toplam hasılatta en başarılı animasyon devam filmi olma yolunda ilerliyor.