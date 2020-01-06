Göbeklitepe nerede, hangi ilimizde? Göbeklitepe hangi döneme aittir?

Özellikle son yıllarda kendinden sıkça bahsettiren bir sit alanı olarak bilinen Göbeklitepe, Netflix'in 2. Türk yapımı Atiye dizisiyle birlikte ününü artırdı. İnsanlık tarihinin yeniden yazılmasını mümkün kılan bir arkeolojik alan olarak tanımlanan Göbeklitepe'de pek çok proje hayat buluyor. Öyle ki Göbeklitepe, "insanlık tarihinin sıfır noktası" ve "medeniyetin doğduğu yer" olarak tanımlanıyor. Bu tanımlar da doğal olarak Göbeklitepe'nin hikayesinin merak edilmesine yol açıyor. İşte Göbeklitepe nerede başta olmak üzere merak edilen sorular ve cevapları…

GÖBEKLİTEPE NEREDE?

Şanlıurfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusunda bulunur. Şanlıurfa merkezinden taksi ya da minibüslerle kentin kuzeydoğusunda yer alan Göbeklitepe'ye kısa sürede ulaşmak mümkün. Şanlıurfa il merkezinin Örencik köyü yakınlarındadır. Göbeklitepe 12.000 yıl önce inşa edilmiş. Kazılar sonucunda elde edilen verilere göre bu yapılar yerleşim amaçlı kullanılmamışlar. Göbeklitepe'de toplam 20 adet olduğu belirlenen bu üzeri açık yapıların dini amaçlı yapılmış olduğu biliniyor, dünyanın ilk tapınakları. Taş devrinden kalma bu tapınakların yapılış biçiminde ortak bir özellik göze çarpıyor; T biçiminde sütunlar ile çevrilmiş bu tapınakların merkezinde iki T biçiminde sütun karşılıklı olarak yer alıyorlar. Boyları 3 ila 6 metre arasında değişen bu sütunların stilize edilmiş insan tasvirleri olduğunu düşünülüyor. Bunun sebebi sütunlarda görülen kol ve el tasvirleri. Ayrıca sütunlar üzerinde hayvan tasvirleri ve semboller var.

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