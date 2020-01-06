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, hangi ilimizde? ?

8 bölümden oluşan 1. sezonu ile Netflix platformundan yayınlanan ve izleyenlerden tam not alan Atiye dizisi, gizem türünün başarılı bir örneğin olduğunu izleyenlerde uyandırdığı merak ile göstermeyi başardı. Öyle ki dizideki simgeler, dizinin çekildiği yer ve mekanlar arama motorlarında araştırılıyor. Bu araştırma konularının başında ise dizide Mehmet Günsür’ün canlandırdığı Erhan karakterinin kazı yaptığı ’nin nerede olduğu geliyor , hangi ilimizde sorusu yoğun olarak araştırılırken Göbeklitepe’nin hangi döneme ait olduğu, kısaca hikayesi da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Netflix’in yeni Türk dizisi Atiye’nin geçtiği Göbeklitepe hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 6.1.2020 10:41
Göbeklitepe nerede, hangi ilimizde? Göbeklitepe hangi döneme aittir?

Özellikle son yıllarda kendinden sıkça bahsettiren bir sit alanı olarak bilinen , Netflix'in 2. Türk yapımı Atiye dizisiyle birlikte ününü artırdı. İnsanlık tarihinin yeniden yazılmasını mümkün kılan bir arkeolojik alan olarak tanımlanan Göbeklitepe'de pek çok proje hayat buluyor. Öyle ki Göbeklitepe, "insanlık tarihinin sıfır noktası" ve "medeniyetin doğduğu yer" olarak tanımlanıyor. Bu tanımlar da doğal olarak Göbeklitepe'nin hikayesinin merak edilmesine yol açıyor. İşte başta olmak üzere merak edilen sorular ve cevapları…

GÖBEKLİTEPE NEREDE?

Şanlıurfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusunda bulunur. Şanlıurfa merkezinden taksi ya da minibüslerle kentin kuzeydoğusunda yer alan Göbeklitepe'ye kısa sürede ulaşmak mümkün. Şanlıurfa il merkezinin Örencik köyü yakınlarındadır. Göbeklitepe 12.000 yıl önce inşa edilmiş. Kazılar sonucunda elde edilen verilere göre bu yapılar yerleşim amaçlı kullanılmamışlar. Göbeklitepe'de toplam 20 adet olduğu belirlenen bu üzeri açık yapıların dini amaçlı yapılmış olduğu biliniyor, dünyanın ilk tapınakları. Taş devrinden kalma bu tapınakların yapılış biçiminde ortak bir özellik göze çarpıyor; T biçiminde sütunlar ile çevrilmiş bu tapınakların merkezinde iki T biçiminde sütun karşılıklı olarak yer alıyorlar. Boyları 3 ila 6 metre arasında değişen bu sütunların stilize edilmiş insan tasvirleri olduğunu düşünülüyor. Bunun sebebi sütunlarda görülen kol ve el tasvirleri. Ayrıca sütunlar üzerinde hayvan tasvirleri ve semboller var.

GÖBEKLİTEPE'NİN TARİHİ VE DİĞER AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…

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Göbeklitepe nerede, hangi ilimizde? Göbeklitepe hangi döneme aittir?
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