Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Muğla'da 900 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi

'da 900 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi

'da gerçekleşen operasyonda, 900 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kuran-ı Kerim ile tarihi sikke, bronz çanak ve tarihi eser olan bazı objeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 10.2.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 14:45 ABONE OL
Muğla'da 900 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ula ilçesindeki bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için hazırlık yaptığını öğrendi.

Jandarma ekiplerince dün sabah A.İ.D., Ş.K., ve O.Ş. adlı 3 şüphelinin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 900 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kuran-ı Kerim, 5 sikke, 6 bronz çanak ve 6 obje ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen tarihi eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da 900 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN