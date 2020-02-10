Oscar Ödülleri’nde En İyi Film seçilen Parasite (Parazit) filminin konusu nedir? Parazit filmi oyuncuları kimler?

En iyi film, en iyi uluslararası film, en iyi orijinal senaryo ödüllerine layık görülen Parasite (Parazit) filmi baştan sona süprizlerle dolu bir film olarak görülüyor. Aynı zamanda En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Parazit filminin yönetmeni Bong Joon Ho bu etkileyici filmi dizi olarak da çekmeyi planlıyor. Peki Oscar Ödülleri'nden sonra internette en çok araştırılan film olan Parazit filminin konusu nedir? Parazit filminin oyuncuları kimlerdir?

Parasite / Parazit - Türkçe Altyazılı Fragman

PARAZİT FİLMİNİN KONUSU

Parazit filmi konusu ile ilgi çekiyor. Oscar ödüllerini kazanmasının ardından fragmanı ve konusu ile merakla araştırılan Parazit filmi, ödül töreninin ardından internet üzerinden en çok araştırılan filmler arasında yer aldı. Önüne çıkan fırsatları yanlış değerlendiren bir ailenin hikayesini anlatan Parazit filmi, pek çok ödüle layık görülmüştü.

Kim Ki-taek, karısı Chung-sook, oğlu Ki-woo ve kızı Ki-jeong ile küçük bir yarı bodrum katında yaşamakta, düşük ücretli işlerde çalışmakta ve ay sonunu getirmek için mücadele etmektedir. Ki-woo'nun yurtdışında eğitim almaya hazırlanan arkadaşı Min-hyuk, zenginlik getirmesi için bir bilgenin taşını Kim ailesine hediye etmiştir. Varlıklı Park ailesinin kızı Da-hye'nin İngilizce öğretmenliğini yapan Min-hyuk, işi devralması için Ki-woo'ya üniversite öğrencisi taklidi yapmasını tavsiye eder. Ki-woo'nun işe alınmasının ardından Kim ailesinin tüm fertleri birbirinden bağımsızlarmış gibi görünerek ve çok yönlü yetenekleri olan çalışanlarmış gibi rol yaparak Park ailesinin hayatına dahil olurlar.

Park ailesi bir kamp gezisine çıktığında, Kimler malikaneyi işgal eder ve lüks içinde eğlenmeye başlarlar. O gece Moon-gwang bodrumda bir şey unuttuğunu iddia ederek geri döner. Moon-gwang'ın gizli bir sığınağı açmasıyla, kocası Geun-sae'nin tefecilerden kaçmak için 3 yıldır orada yaşadığı ortaya çıkar. Moon-gwang, Chung-sook'a bu sırrı saklaması için yalvarırken, gizlice dinleyen Kim kazara Moon-gwang'ın görüş açısına girer. Moon-gwang'ın onların aslında bir aile olduğunu anlamasının ardından sahekarlıklarını açığa çıkarmakla onları tehdit etmesi bir kavgayla sonuçlanır.

Park ailesi ani bir telefonla, yağmurun gezintilerini mahvettiğini ve kısa bir süre sonra eve döneceklerini bildirirler. Kim ailesi Geun-sae ve Moon-gwang'ı zorla sığınağa sokmaya çalışır. Kaçmaya çalışan Moon-gwang, Chung-sook tarafından tekmeyle merdivenlerden düşürülür ve ölümcül bir kafa travması geçirir. Park ailesi geri döndüğünde, Bayan Park oğullarının yıllar önce bodrumdan çıkan bir "hayalet" görerek travma geçirdiğini anlatır. Bu hayalet Geun-sae'den başkası değildir. Diğer üç Kim ailesi ferdi yakınlarda saklanırken, Bay Park, karısına Ki-taek'in iyi bir sürücü olmasına rağmen kötü kokmasını şikayet eder. Üç Kim, malikaneden farkedilmeden kaçmayı başarırlar ancak evlerini yağmur yüzünden taşan atık suların altında kalmış halde bulurlar. Geceyi yağmurdan etkilenen yüzlerce kişiyle birlikte, yerel bir spor salonunda geçirirler.

Ertesi gün, Bayan Park, Da-song için bir doğum günü partisi hazırlar ve çalışanlarını davet eder. Bilgenin taşıyla sığınağa dönen Kim-woo, Geun-sae tarafından kafasına taş ile vurulmasıyla beklenmedik bir saldırıya uğrar. Geun-sae sığınaktan kaçar ve Ki-jeong'u göğsünden bıçaklayarak partiye hızlı bir giriş yapar. Geun-sae'nin aniden ortaya çıkmasıyla travması tetiklenen Da-song nöbet geçirir. Ki-taek aceleyle Ki-jeong'a yardım etmeye çalışırken, Bay Park, Da-song'u hastaneye götürmesi için ona bağırır. Chung-sook'un, Geun-sae'yi bir et şişiyle öldürmesinin ardından arabanın anahtarlarını almaya çalışan Bay Park, Gun-sae'nin kokusundan tiksinir. Bay Park'ın kokuya tepkisini gören Ki-taek, kaçmadan önce onu ölümcül bir şekilde bıçaklar.

Haftalar sonra, komadan uyanan Ki-woo ve Chung-sook dolandırıcılıktan gözaltına alınırken, Ki-jeong bıçak darbesinden dolayı ölmüş, Bay Park cinayeti için aranan Ki-taek ise kayıplara karışmıştır. Ki-woo, Park ailesinin yakın zamanda satılan malikanesini gözetlerken Mors koduyla yanıp sönen bir ışık farkeder: artık sığınakta yaşayan Ki-taek'in SKATS mesajı. Ki-woo bir gün malikaneyi satın alacak ve babasını özgür bırakacak parayı kazanacağına yemin eder.

PARAZİT FİLMİ OYUNCULARI

Kore filmi olan Parazit'de oyuncu kadrosu da Koreli isimlerden oluşuyor. Filmin başlıca oyuncuları Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik ve Park So-dam.

PARAZİT FİLMİ DİZİ DE OLACAK

Bu yıl en çok ödüle aday gösterilen ve bol bol ödül de kazanan Parazit (Parasite) TV dizisi oluyor. Koreli yönetmen Bong Joon Ho, etkileyici filmini bu kez de dizi olarak çekecek.

Bong Joon Ho, Deadline'a verdiği demeçte: " "Senaryoyu yazarken, 2 saatlik bir filme aktaramayacağım kadar çok fikrim vardı. Daha fazla süreye sahip olsaydım bu hikayeleri anlatabilme yetisine sahip olabileceğimi biliyordum. Televizyon sektörünü çok tanımıyorum. Bu projeyi mini bir dizi gibi, filme koyamadığım hikayelerin daha derinine inerek genişletilmiş versiyonu olarak düşünüyorum" dedi.

2019'da Cannes dahil AACTA, AFI, Toronto gibi festivallere damga vuran film 2020'ye ise Altına Küre'de (Golden Globe) kazandığı Yabancı Dilde En Film ile başladı.