Yıl dönümü nasıl yazılır? Yıldönümü birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK ile doğru yazılışı

Dil bilimcileri yazım hatalarının en az seviyeye indirilmesi için özellikle gençlerin kitap okuması gerektiğini her fırsatta belirtiyor. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden her gün birçok kelime sorgulanıyor. Yıl dönümü nasıl yazılır sorusunun cevabı da en çok araştırılardan konulardan bir tanesi. Yıl dönümü birleşik mi yazılır, yıl dönümü ayrı mı yazılır diye düşünerek kararsız kalanlar doğru yerdeler. Yıl dönümü sözcüğünün doğru yazımı ve cümle içinde kullanımını buradan öğrenebilirsiniz. İşte TDK ile doğru yazılışı

YIL DÖNÜMÜ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan sıkça yapılan yanlışlar köşesinde en ön sıralarda yer almaktadır. Yıl dönümü ile ilgili cümle içinde kullanılmış doğru örneklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YILDÖNÜMÜ BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

TDK'ye göre 'yıl dönümü' olarak ayrı yazılmalıdır. Günümüzde birçok kişi bu kelimeyi birleşik olarak yazmaktadır.

Yıl dönümü (doğru kullanım)

Yıldönümü (hatalı kullanım)

CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Evlilik yıl dönümümüz için çok güzel bir restoranı kiraladım. Doğru

Her yıl olduğu gibi bu yıldönümü de çok keyifli geçti. Yanlış