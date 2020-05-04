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Elektronik müzik festivali dijitale taşınıyor

Geçtiğimiz 3 yıl boyunca 65 binden fazla müzikseveri ağırlayan, bu yazın en beklenen elektronik müzik etkinliği , tüm dünyayı tehdit altına alan corona virüsü salgını (Covid-19) sebebiyle bu kez evlere konuk olacak.

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Elektronik müzik festivali Big Burn İstanbul dijitale taşınıyor
2017 yılından itibaren her yıl yaz aylarında düzenlenen elektronik müzik festivali Big Burn İstanbul, 9 Mayıs Cumartesi günü ülkenin ilk dijital elektronik müzik festivali deneyimini yaşatmaya hazırlanıyor. Big Burn İstanbul Dijital Festival'de RX Istanbul ve Orman olmak üzere iki farklı sahnede, lokal ve global isimlerden oluşacak lineup ile 16 saat sürecek bir elektronik müzik organizasyonuna imza atacak. Big Burn İstanbul Dijital Festival www.bigburn2020.com adresinden izlenebilecek.

Big Burn Dijital Festival'in lineup'ında global elektronik müzik sahnesinin yıldızlarından; Victor Ruiz, Philipp Straub, Teenage Mutants, Oc&Verde, Coyu'nun yanı sıra lokal elektronik müzik sanatçılarımızdan Procombo, Evrim de Evrim, Tangun, Cure-Shot, Junior, Ozan Yazgan, Büber performanslarıyla evlerimize konuk olacak.
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Elektronik müzik festivali Big Burn İstanbul dijitale taşınıyor
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