Bilal Çelik Rüyalar akor ve şarkı sözleri: Rüyalar akorları kolay ve orijinal ton

Rüyalar şarkısı, yaklaşık bir ay önce, Temmuz ayında dijital platformlarda yayınlandı. Youtube'da da büyük ilgi gören şarkının sözleri de müzikseverler için merak konusu oldu. Ayrıca, şarkıyı seslendirmek ve çalmak isteyenler de Bilal Çelik Rüyalar akor ve şarkı sözlerini araştırmaya başladı. Peki, Rüyalar akor dizilişi nasıl? Bu başlık altında, Bilal Çelik'e ait Rüyalar akorları kolay, orijinal ton ve şarkı sözleri olmak üzere iki ayrı başlıkta yer almaktadır.

BİLAL ÇELİK RÜYALAR AKOR

BİLAL ÇELİK RÜYALAR ŞARKI SÖZLERİ

Dünyalar dünyalar

Gördüğüm rüyalar

Gezdiğim diyarlar

Sana çıkıyor bütün yollar

Düşüyorum yine yollarına

Beni sorma ölümün kollarına

Düştüm gecenin ortasına

Aldı hayalini gözyaşına

Döktün bak ne kaldı elinde

Yaram var derinde

İnanmam benimle

Gelsen de o yerlere

Sen girdin ömrüme

Vakitsiz düştün gönlüme

Zamansız geldin derdime

Beni bomboş sokaklara sor

Arada bi' yerime koy

İstersen

Tepeden tırnağa soy

Ne olursun kalbine al

Beni

Bi' kez olsun ver, bana bi yol

Açtım aştım çölleri zorla

Kafamda sorular tonla

Buna dayanamam

Dünyalar dünyalar

Gördüğüm rüyalar

Gezdiğim diyarlar

Sana çıkıyor bütün yollar