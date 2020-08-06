Bilal Çelik Rüyalar akor ve şarkı sözleri: Rüyalar akorları kolay ve orijinal ton

Rüyalar şarkısı, yaklaşık bir ay önce, Temmuz ayında dijital platformlarda yayınlandı. Youtube'da da büyük ilgi gören şarkının sözleri de müzikseverler için merak konusu oldu. Ayrıca, şarkıyı seslendirmek ve çalmak isteyenler de Bilal Çelik Rüyalar akor ve şarkı sözlerini araştırmaya başladı. Peki, Rüyalar akor dizilişi nasıl? Bu başlık altında, Bilal Çelik'e ait Rüyalar akorları kolay, orijinal ton ve şarkı sözleri olmak üzere iki ayrı başlıkta yer almaktadır.
Dünyalar dünyalar
Gördüğüm rüyalar
Gezdiğim diyarlar
Sana çıkıyor bütün yollar
Düşüyorum yine yollarına
Beni sorma ölümün kollarına
Düştüm gecenin ortasına
Aldı hayalini gözyaşına
Döktün bak ne kaldı elinde
Yaram var derinde
İnanmam benimle
Gelsen de o yerlere
Sen girdin ömrüme
Vakitsiz düştün gönlüme
Zamansız geldin derdime
Beni bomboş sokaklara sor
Arada bi' yerime koy
İstersen
Tepeden tırnağa soy
Ne olursun kalbine al
Beni
Bi' kez olsun ver, bana bi yol
Açtım aştım çölleri zorla
Kafamda sorular tonla
Buna dayanamam
Dünyalar dünyalar
Gördüğüm rüyalar
Gezdiğim diyarlar
Sana çıkıyor bütün yollar