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Rüyalar akor ve şarkı sözleri: Rüyalar akorları kolay ve orijinal ton

, çıkardığı yeni şarkı ile çokça adından söz ettirdi ve Rüyalar isimli şarkısı birçok platformda dinleniyor. Dinlemenin ötesine geçip bu şarkıyı çalmak isteyen müzikseverler, Bilal akor ve şarkı sözlerini araştırıyorlar. Bu başlık altında, 2020 Temmuz ayında piyasaya çıkan Bilal Çelik Rüyalar akor ve şarkı sözleri yer almaktadır. İşte, Bilal Çelik'in sevilen şarkısı Rüyalar akorları ve şarkı sözleri...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 16:11 Son Güncelleme: 6.8.2020 16:38 ABONE OL
Bilal Çelik Rüyalar akor ve şarkı sözleri: Rüyalar akorları kolay ve orijinal ton

Rüyalar şarkısı, yaklaşık bir ay önce, Temmuz ayında dijital platformlarda yayınlandı. Youtube'da da büyük ilgi gören şarkının sözleri de müzikseverler için merak konusu oldu. Ayrıca, şarkıyı seslendirmek ve çalmak isteyenler de Bilal Çelik Rüyalar akor ve şarkı sözlerini araştırmaya başladı. Peki, Rüyalar akor dizilişi nasıl? Bu başlık altında, Bilal Çelik'e ait Rüyalar akorları kolay, orijinal ton ve şarkı sözleri olmak üzere iki ayrı başlıkta yer almaktadır.

BİLAL ÇELİK RÜYALAR AKOR

BİLAL ÇELİK RÜYALAR ŞARKI SÖZLERİ

Dünyalar dünyalar
Gördüğüm rüyalar
Gezdiğim diyarlar
Sana çıkıyor bütün yollar

Düşüyorum yine yollarına
Beni sorma ölümün kollarına
Düştüm gecenin ortasına
Aldı hayalini gözyaşına
Döktün bak ne kaldı elinde
Yaram var derinde
İnanmam benimle
Gelsen de o yerlere

Sen girdin ömrüme
Vakitsiz düştün gönlüme
Zamansız geldin derdime

Beni bomboş sokaklara sor
Arada bi' yerime koy
İstersen
Tepeden tırnağa soy
Ne olursun kalbine al
Beni
Bi' kez olsun ver, bana bi yol
Açtım aştım çölleri zorla
Kafamda sorular tonla
Buna dayanamam

Dünyalar dünyalar
Gördüğüm rüyalar
Gezdiğim diyarlar
Sana çıkıyor bütün yollar

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