Patara'da 2 bin yıllık 'yılan figürlü sunak' bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında yılan figürlü "sunak" bulundu.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı "medeniyetlerin beşiği" olarak nitelendirilen Patara Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunan eserler, bilim dünyasını heyecanlandırıyor.

Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgularda, insan yaşamına dair önemli izler bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, Roma hamamı ve surların bitiştiği bölgede yapılan kazılarda yılan figürlü sunağa rastlandı.

Bulunduğu yerden çıkartılarak kazı evinin bahçesine konulan sunak, restorasyon çalışmasının ardından Demre Müzesi'nde sergilenecek.

Antalya Bilim Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçak, sunağın sunu sözcüğünden geldiğini, antik dönemde mezarın yanına konulan genelde silindir şeklinde olan büyük taştan obje olduğunu söyledi.

"SUNAĞIN, PATARA'DA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK"

Buldukları sunağın üzerinde büyük bir yılan figürünün olduğunu ifade eden Koçak, 2 bin yıllık olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Koçak, buldukları parçanın mermerden olduğunu belirterek, "O dönemlerde çok tanrılı dinlere inanılıyordu. Yeraltı tanrılarını sakinleştirmek için bu sunak üzerinde birtakım sunular yapılıyordu. Yılanın da yeraltı tanrılarını simgelediğini düşünüyorlar. Bu sıvı ya da ekmek, et gibi yiyeceklerle sunular yapılıyor. Bunları getirip sunağın üzerine koyuyorlardı. Bu aslında mezar kültürüne ait bir mobilya. Patara'da ilk kez yılan figürlü sunak bulduk. Benzerleri Muğla'daki bazı antik kentlerde de bulundu. Patara'da ise başka bir örneği yok. Bu sunak Patara'nın dışarıyla kurduğu ilişkileri gösteriyor."

Antik kentte figürdeki yılana neredeyse birebir benzeyen devasa kara yılanları gördüklerini söyleyerek, "Bu yılanlar zaman zaman karşımıza çıkıyor. Çok zararsız hayvanlar. İnsanları görünce kaçıp gidiyorlar. Sunaktaki yılan da buradaki yılanlara çok benziyor. Tahminimizce yıllar önce de bu yılanları burada görüyorlardı." sözlerine yer verdi.

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