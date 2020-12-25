Koramaz Vadisi kitaplaştırıldı

Kayseri'nin tarihi doğal güzelliklerinden birisi olan Koramaz Vadisi'nin tarihini anlatan 'Osmanlıdan Günümüze Koramaz Vadisi Tarihi' adlı kitap yayınlandı. Koramaz Vadisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla Unesco Geçici Dünya Miras Listesine girerken, bu tarihi bölge için de araştırmalara ağırlık verildi. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları''Osmanlıdan Günümüze Koramaz Vadisi Tarihi' adlı kitabı envanterine dahil ederek okuyucularının hizmetine sunuldu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4. HİKAYE YARIŞMASI SONUÇLANDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı diğer bir eser ise 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Hikâye Yarışması Kitabı' oldu. Yarışmada belirlenen süre zarfında bin 200 hikaye gönderilirken, bunların her biri, ön jüri tarafından titizlikle değerlendirilerek sayısı 45'e indirildi. 4. Hikaye Yarışması, 10 kişilik asıl jüriden oluşan eğitimciler tarafından irdelenerek derecelendirildi. Bu derecelendirme sonucunda birinciliği 'Yılkıdan Uyanmış Demir Atlar' adlı hikâyesi ile İzmir'den katılan Hakan Unutmaz; ikinciliği 'Leylekler Bu Yıl Da Gelmedi' adlı hikâyesi ile Adana'dan Aysel Kaymaz, üçüncülüğü ise 'Odalarda' adlı hikâyesi ile İstanbul'dan Ahmet Hakan Karataş elde etti. Yarışmada dereceye giren ilk 26 hikâyeden oluşan kitabı basan Büyükşehir Belediyesi, okuyucularına sundu.