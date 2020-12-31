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Turkuvaz dergilerden yeni yıl kampanyası! Bu yıl sevdiklerinize ilham olun

Giriş Tarihi: 31.12.2020 12:42 Son Güncelleme: 31.12.2020 12:50 ABONE OL
Turkuvaz dergilerden yeni yıl kampanyası! Bu yıl sevdiklerinize ilham olun

2020 senesi hepimize hiç beklemediğimiz sürprizler hazırladı. Bu süreçte üzüldük, yorulduk… Ama 2021 yılı için umudumuz tam; hala geleceğin güzelliğine, ışıltısına ve şansına inanıyoruz. Biz de bu yüzden her ay okurlarımızla buluşmak, en iyi içeriği en güvenilir kaynaklarla sunmak için aynı heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Dergi okumayı tutku haline getirmiş, ne olursa olsun bu tutkusundan vazgeçmemiş sevdiklerinize siz de dergi aboneliği hediye ederek ilham ve umut kaynağı olabilirsiniz…

Detaylı bilgi için www.turkuvazabone.com adresine girebilir ve yeni yıl kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Kampanya 6 aylık abonelikleri kapsamaktadır. Dergi aboneliği hediye ettiğiniz kişiye bilgilendirme SMS aracılığıyla yapılacaktır.

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Turkuvaz dergilerden yeni yıl kampanyası! Bu yıl sevdiklerinize ilham olun
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