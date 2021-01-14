Aşkların şehri Sagalassos 2020 yılında 42 bin 285 ziyaretçi ağırladı

Leuven Katolik Üniversitesinden Prof. Dr. Jeroen Poblome başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları ile ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkaran Sagalossos Antik Kenti, yıl içerisinde en fazla ziyaretçiyi 11 bin 86 kişiyle Ağustos ayında ağırladı.

2020 yılının Eylül ayında ise bin 885 kişi Sagalassos Antik Kenti'nde, halen suyu akan binlerce yıllık Antoninler Çeşmesi'ni, agorayı, Roma hamamını, tiyatroyu ve kütüphaneyi gezmenin keyfini yaşadı.





KBYRİA'YA GELEN 21 BİN 401 KİŞİNİN YARISI YABANCI ZİYARETÇİ

Asklepios'un heykelciği ve Serapis'in büstünün keşfi ile gündeme oturan Kbyria Antik Kenti ise 2020 yılında 21 bin 401 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Pandemi nedeniyle bir önceki yıla göre yarı yarıya düşen ziyaretçi sayısına rağmen Ağustos, Eylül ve Ekim ayında yılın diğer aylarına nazaran daha çok ziyaretçi ağırlayan Kbyria Antik Kenti, 3 ayda 9 bin 526 yabancı ziyaretçiye kucak açtı.