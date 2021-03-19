Hatay’da Çanakkale Müzesi açıldı

Şenköy Mahallesi'nde Yayladağı Belediyesi tarafından oluşturulan müzenin açılışında konuşan Vali Doğan, bundan 106 yıl önce dünyanın en büyük devletlerinin toplanıp, güçlerini birleştirerek Türk Milletine diz çöktürmek istediğini belirterek, "Bu milletin evlatları da gerekli cevabı kendilerine vermiştir. O günden bugüne dimdik ayaktayız. Son 300 yıla baktığımızda bu milletin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Kendi milli silahlarımızı yapıyoruz, kendi SİHA larımızla ülkemizin her bir tarafında mücadelemizi veriyor, teröre karşı mücadele ediyoruz. Libya'dan Azerbaycan'a kadar her alanda mücadelemizi sürdürüyoruz. Şehitler tepesi boş değil, vatan evlatları gözlerini kırpmadan canını veriyor, şehit oluyor. Bu toprakları bize vatan kılıyorlar." dedi.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Müzenin daha da zenginleştirilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirten Vali Doğan, "Tüm Şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Bugün burada bir müze açacağız. Arkadaşlar çalışmışlar, çabalamışlar kıt imkânlarla bu müzeyi hayata geçirmişler. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Vekilimiz Çanakkale Alan Başkanlığıyla da görüşülmüş bu müzenin daha da zenginleştirilmesi konusunda biz de Valilik olarak her türlü desteği vermeye hazırız."diye konuştu.

MÜZEMİZ İLİMİZE HAYIRLI OLSUN

Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik konuşmasında, "Bugün burada benim için de çok anlamlı bir gün olan Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Günü. Bu kutlu günün anısına yapılan 18 Mart Çanakkale Şehitleri Müzesi'nin açılışı için sizlerle bir aradayız. Hatay'ın her yerinden çocuklarımız evlatlarımız gelsin burada o ruhu görselleriyle beraber yaşayabilsin diye bu müzenin yapımında emeği geçen bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tematik müzenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ÇANAKKALEDE İMAN GÜCÜYLE MÜCADELE ETTİK

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın konuşmasında, "Bizler Çanakkale'de iman gücüyle mücadele ederek Çanakkale geçilmez dedirten ecdadın torunlarıyız. Çanakkale Zaferi ile her daim gururlanmaktayız. Çanakkale ruhu ile başladığımız bu yolculuğa 3 yılsonunda varabildik ve sizlerin huzurunuzda birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz bu müzenin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

6 ODALI MÜZEDE TARİH SERGİLENİYOR

Vali Doğan ve Protokol üyeleri gerçekleştirilen konuşmalarının ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü adına düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren futbol takımı oyuncularına kupalarını verdiler.

Kupa Töreni sonrası, Seyit onbaşı maketi, şehitler anıtı, mevziler, Nusret mayın gemisi, tematik savaş krokileri ve sinevizyon odası olmak üzere toplam altı oda da eserlerin sergileneceği 18 Mart Çanakkale Şehitleri Müzesi'nin açılışını gerçekleştiren Vali Doğan, müzeyi gezerek müze hakkında yetkililerden bilgiler aldı.