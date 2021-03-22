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Giriş Tarihi: 22.3.2021 16:36 Son Güncelleme: 22.3.2021 16:37

Sevilen şarkı akor ve sözleri (Orijinal ton) | Ufuk Beydemir Ay Tenli Kadın şarkı sözleri ve akorları!

Sevilen şarkı Ay Tenli Kadın akor ve sözleri Orijinal ton | Ufuk Beydemir Ay Tenli Kadın şarkı sözleri ve akorları!

Ufuk Baydemir'in seslendirdiği şarkısı 'de uzun süredir dinlenen ve birçok insan tarafından amatör ya da profesyonel olarak seslendirilmiş bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok akustik versiyonunun çalındığı ve dinlendiği Ay Tenli Kadın şarkı akorları da sözleri ile birlikte araştırılıyor. Hazırladığımız içeriğimizde, Ufuk Beydemir Ay Tenli Kadın Akor ve sözleri yer almaktadır. İşte, 'Tenin almış beyazlığını aydan' sözleri ile akıllara kazınmış Ay Tenli Kadın akor ve ritmi...

Türkiye'nin sevilen sanatçıları arasında yer alan Ufuk Beydemir tarafından seslendirilen ve milyonların dinlediği Ay Tenli Kadın şarkısı, her dönem dinlenen bir şarkı haline geldi. Özellikle amatör olarak bu şarkıyı çalmak isteyen birçok vatandaş bulunuyor. Bu nedenle de Ay Tenli Kadın akor ve sözleri müzik severler tarafından araştırılmakta. İçeriğimizde, Ay Tenli Kadın orijinal ton akorları ve şarkıya ait sözler yer almaktadır. İşte, 17 yaşındayken Türk müziğine damgasını vuran şarkıya ait akor ve sözler!

AY TENLİ KADIN AKOR VE SÖZLERİ (ORİJİNAL TON)



F#                                               Bbm
Senin derinlerinde bir yerde buldum
                     B                                      Bbm
Sımsıkı sarılacak, karışacak köklerimi
F#                                               Bbm
Görmek, beraber olmak seninle
                                B                                   Bbm
Çok güzel belki ama düşlemek bambaşka

F#                                     Bbm
Tenin almış beyazlığını aydan
                             B
Saçlarının rengi geceden
                                    Bbm
Bundan geceye sevdam

x2
F#                                         Bbm
Sen örterken benimle kalbini
                            B
Al aklım gibi hissimi
                             Bbm
Al çünkü özlüyorum

F#  Bbm  B  Bbm
Yaşın 19 kolay akor ve orijinal ton: Sevilen müzik grubu MFÖ Yaşın 19 şarkı akorları haberimizde

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

Yaşantısını İstanbul'da sürdüren müzisyen, sanatçı Ufuk Beydemir 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç burcudur. Baba tarafından aslen Elazığ'lıdır. Ailesinden aldığı kültür ile Türk halk müziğine ve Türk ozanlarına da ilgi duymuştur.

Müzik severler tarafından özellikle seslendirmiş olduğu Ay Tenli Kadın isimli şarkı ile tanınmaktadır. Rock müziğe yeni bir soluk ve tarz getiren Ufuk Beydemir Youtube üzerinden Tamirci Çırağı, İnsanlık, Way Down we Go, River of Deceit, Şehir Esnafı gibi parçaları seslendirmiştir.

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Sevilen şarkı Ay Tenli Kadın akor ve sözleri (Orijinal ton) | Ufuk Beydemir Ay Tenli Kadın şarkı sözleri ve akorları!
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