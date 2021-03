Sevilen şarkı Ay Tenli Kadın akor ve sözleri (Orijinal ton) | Ufuk Beydemir Ay Tenli Kadın şarkı sözleri ve akorları!

Türkiye'nin sevilen sanatçıları arasında yer alan Ufuk Beydemir tarafından seslendirilen ve milyonların dinlediği Ay Tenli Kadın şarkısı, her dönem dinlenen bir şarkı haline geldi. Özellikle amatör olarak bu şarkıyı çalmak isteyen birçok vatandaş bulunuyor. Bu nedenle de Ay Tenli Kadın akor ve sözleri müzik severler tarafından araştırılmakta. İçeriğimizde, Ay Tenli Kadın orijinal ton akorları ve şarkıya ait sözler yer almaktadır. İşte, 17 yaşındayken Türk müziğine damgasını vuran şarkıya ait akor ve sözler!

AY TENLİ KADIN AKOR VE SÖZLERİ (ORİJİNAL TON)

F# Bbm Senin derinlerinde bir yerde buldum B Bbm Sımsıkı sarılacak, karışacak köklerimi F# Bbm Görmek, beraber olmak seninle B Bbm Çok güzel belki ama düşlemek bambaşka F# Bbm Tenin almış beyazlığını aydan B Saçlarının rengi geceden Bbm Bundan geceye sevdam x2 F# Bbm Sen örterken benimle kalbini B Al aklım gibi hissimi Bbm Al çünkü özlüyorum F# Bbm B Bbm

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

Yaşantısını İstanbul'da sürdüren müzisyen, sanatçı Ufuk Beydemir 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç burcudur. Baba tarafından aslen Elazığ'lıdır. Ailesinden aldığı kültür ile Türk halk müziğine ve Türk ozanlarına da ilgi duymuştur.

Müzik severler tarafından özellikle seslendirmiş olduğu Ay Tenli Kadın isimli şarkı ile tanınmaktadır. Rock müziğe yeni bir soluk ve tarz getiren Ufuk Beydemir Youtube üzerinden Tamirci Çırağı, İnsanlık, Way Down we Go, River of Deceit, Şehir Esnafı gibi parçaları seslendirmiştir.