İşte Türkiye'nin 'en lezzetli 7 vejetaryen yemeği'

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seçilen en lezzetli 7 vejetaryen yemek açıklandı. Vejetaryen yemekler, Bakanlık ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın uluslar arası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü 'Go Turkey' web sayfasında yayınlandı. Listede yaprak sarma, mücver, şakşuka, etsiz çiğ köfte, enginar kalbi, barbunya ve kalem böreği yer alıyor. Bakanlığın seçtiği 7 lezzet şöyle:

YAPRAK SARMA

Pirinç, kuş üzümü ve sotelenmiş soğan karışımının etrafına özenle sarılmış asma yapraklarıyla yapılan yaprak sarması, yıl boyunca mevcut olan doyurucu mezelerden. Limon ve kuş üzümüyle en iyi şekilde tadı çıkarılarak yenir.

ENGİNAR KALBİ

Enginarlar dikkatlice soyulur ve sadece iç kalpleri kalır. Enginarlar daha sonra mükemmel bir şekilde pişirilir, zeytinyağı ve limon suyu konserveleri ile servis edilir.