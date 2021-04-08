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Giriş Tarihi: 8.4.2021 10:02 Son Güncelleme: 8.4.2021 10:02

İşte Türkiye'nin 'en lezzetli 7 vejetaryen yemeği'

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
İşte Türkiye'nin 'en lezzetli 7 vejetaryen yemeği'

Yaprak sarma, mücver, şakşuka, etsiz çiğ köfte, enginar kalbi, barbunya, kalem böreği... Kültür Bakanlığı'nın seçtiği Türk mutfağının vejetaryen yemekleri parmak ısırtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seçilen en lezzetli 7 vejetaryen yemek açıklandı. Vejetaryen yemekler, Bakanlık ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın uluslar arası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü 'Go Turkey' web sayfasında yayınlandı. Listede yaprak sarma, mücver, şakşuka, etsiz çiğ köfte, enginar kalbi, barbunya ve kalem böreği yer alıyor. Bakanlığın seçtiği 7 lezzet şöyle:

YAPRAK SARMA

Pirinç, kuş üzümü ve sotelenmiş soğan karışımının etrafına özenle sarılmış asma yapraklarıyla yapılan yaprak sarması, yıl boyunca mevcut olan doyurucu mezelerden. Limon ve kuş üzümüyle en iyi şekilde tadı çıkarılarak yenir.

ENGİNAR KALBİ

Enginarlar dikkatlice soyulur ve sadece iç kalpleri kalır. Enginarlar daha sonra mükemmel bir şekilde pişirilir, zeytinyağı ve limon suyu konserveleri ile servis edilir.

BARBUNYA

Klasik Türk yemeklerinden olan barbunya, pinto fasulyesinden yapılır. Barbunya yemeği doyurucu, lezzetli ve çok sağlıklı bir besin olarak Türk mutfağında kendisine yer bulmuştur.

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE

Etsiz çiğ köfte başlı başına bir atıştırmalık, meze veya yemek olabilir. Bol baharatlı domates sosuna batırılmış bulgurdan yapılır. Bulgur, köfte haline getirilir ve taze çıtır marul yaprakları, nar pekmezi ve taze limon dilimleri ile servis edilir.

ŞAKŞUKA

Şakşuka, Türk mutfağının temellerini kutlayan bir yemektir. Patlıcan, domates ve patatesler kavrulduktan sonra üzerleri bol domates-soğan sosuyla kaplanır. Genellikle yoğurt ile servis edilen şakşuka, herkesin tadını çıkarabileceği taze, doyurucu bir meze veya garnitürdür.

MÜCVER

Mücver çoğu sebzeden yapılabilir, ancak en yaygın olanı kabaktır. Kabak rendelenir ve taze dereotu ve maydanozla karıştırılır, hamur haline getirilir ve kızartılır. Mücver, yoğurt veya beyaz peynir ile daha da lezzetli hale gelir.

KALEM BÖREĞİ

Türk usulü kızarmış beyaz ekmek, kişinin açlığını gidermek için hızlı bir atıştırmalık olarak paylaşılması veya yenmesi için mükemmeldir. Gevrek dış kabuğun içinde beyaz peynir ve taze otların karışımı bulunur. Peynirin tuzu, doyurucu çıtırtıyla karışarak her seferinde sadece bir tane daha istemenizi sağlar.

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İşte Türkiye'nin 'en lezzetli 7 vejetaryen yemeği'
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