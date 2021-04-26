Pandemi engel olamadı! Karagöz-Hacivat sosyal medyada yayına girdi

700 yıllık gölge oyunu Karagöz ve Hacivat, Covid-19 tedbirleri nedeniyle kalabalık salonlardan sosyal medyaya taşındı. Ramazan gecelerinin eğlencesini sanal olarak devam ettiren 41 yıllık gölge oyunu sanatçısı Suat Veral ile Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanatçısı Merve İlken, Ramazan ayının maneviyatını Karagöz ve Hacivat'ın bakış açısıyla çocuklara eğlenceli biçimde anlatmaya çalışıyor.



Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan program, aileler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Geleneksel Türk gölge oyununu gelecek kuşaklara aktarmak adına büyük çaba sarf eden Veral, Karagöz ve Hacivat'ın bu dönemde vatandaşlara moral verdiğini dile getirdi.

'SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN OYUNLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Karagöz ve Hacivat'ın bu süreçte izleyicilere moral olmaya devam ettiğini belirten gölge oyunu sanatçısı Suat Veral, "Dünyayı saran bir pandemi durumu var. Bizim ülkemizde de kurallara dikkat edilmesi anlamında baktığınızda geleneksel sanatları yaşatabilmek ve nefes aldırabilmek için toplumumuza da heyecan ve moral olmak için online olarak Karagöz'ümüzü oynatıyoruz. Karagöz'ümüz tekrar evlere misafir olmuş oluyor. Online olarak okullara, Türkiye'nin her tarafındaki çocuklarımıza, gençlerimize ulaşıyoruz.



Gaziosmanpaşa Belediyesi sosyal medya hesaplarından da oyunlarımız devam edecek" dedi.

'KARAGÖZ VE HACİVAT KENDİNİ İZLETMEYE DEVAM EDİYOR'

Geleneksel Türk gölge oyununda da kadın hayalinin de yer alması gerektiğini söyleyen Karagöz sanatçısı Merve İlken, "Karagöz yüzyıllardan günümüze gelen bir sanat ve önüne çıkan ne varsa onları aşarak günümüze geldi. Bu pandemi döneminde de herkes evinde internetten her şeyi izliyor. Dolayısıyla Karagöz de online olarak evlere, okullara ve tüm izleyicisine sosyal medyadan kendisini izletmeye devam ediyor. Geçmişten bugüne gelen tüm sanatçılar erkeklerden oluşmakta ama artık bu yüzyılda kadınların her alanda yer aldığı gibi geleneksel Türk gölge oyununda da yer alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.