D&R’ın İstinyePark İzmir’deki yeni mağazası İclal Aydın’ın imza günü ile açılış yapıyor

D&R, yeni mağazalarıyla büyüme yolculuğunu sürdürüyor. İstinyePark İzmir'de kültür, sanat ve eğlence tutkunlarına merhaba diyecek yeni D&R mağazası, açılışından itibaren birbirinden ünlü isimleri söyleşi ve imza günlerinde misafir edecek.

OYUNCU, YAZAR, GAZETECİ VE SUNUCU İCLAL AYDIN

D&R İstinyePark İzmir'deki söyleşi ve imza günleri maratonu; oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın'la başlıyor. "Söylenmemiş Sözler" romanı ile büyük beğeni toplayan İclal Aydın, gerçekleşecek imza gününde İzmirli okurlarıyla bir araya geliyor. Aydın'ın kitabını imzalayacağı etkinlik, 22 Ekim Cuma günü saat 13.00'te düzenlenecek. Çağdaş Türk edebiyatının başarılı genç kalemlerinden Beyza Alkoç, 23 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak imza gününde kitapseverlerle bir araya geliyor. Alkoç, kitaplarını İzmirli edebiyat tutkunları için imzalayacak.

YAZAR PİRAYE ERDOĞAN...

Zihin mimarı olarak bilinen başarılı yazar Piraye Erdoğan, söyleşi ve imza gününde sevenleriyle buluşuyor. Erdoğan'ın büyük yankı uyandıran "Seyir" isimli kitabını imzalayacağı etkinlik, 24 Ekim Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Sektöründe öncü çalışmalara imza atan başarılı iş insanı Sadettin Saran, "İçindeki Dağı Aş" isimli kitabının imza gününde D&R İstinyePark İzmir'in konuğu oluyor. 6 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek imza günü, saat 14.00'te başlayacak.

UZMAN PSİKOLOG ESRA EZMECİ...

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, kadın erkek ilişkilerinin doğasını ve dinamiklerini enine boyuna masaya yatırdığı "Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever" kitabını İzmirli okurları için imzalıyor. Ezmeci, 20 Kasım Cumartesi günü saat 14.00te gerçekleşecek söyleşi ve imza gününde D&R İstinyePark İzmir'in konuğu olacak.

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG VE YAZAR BEYHAN BUDAK...

Uzman klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak, okurlarıyla söyleşi ve imza gününde buluşuyor. Herkes için bir keşif dünyası sunan D&R İstinyePark İzmir mağazasında düzenlenecek etkinlik, 21 Kasım Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. D&R, yeni mağazasında tüm misafirlerini kültür, sanat ve eğlence dünyasının zenginliklerini daha sık, daha kolay ve daha nitelikli bir şekilde keşfetmeye ve paylaşmaya teşvik edecek.

İlk mağazasını 1997 yılında açan, Türkiye'nin en büyük kültür ve eğlence platformlarından D&R, İstinyePark İzmir ile İzmir'deki mağaza sayısını 13'e, Türkiye'deki mağaza sayısını 211'e çıkarmış olacak. Yeni D&R mağazasında yerli ve yabancı kitap, dergi ve müzik ürünlerinin dışında; hobi ve multimedya grupları ile on binlerce ürün yer alıyor. D&R, artık bir gelenek haline gelen imza günleri ile yeni mağazasında da alışveriş molalarının keyifli adresi olmayı hedefliyor.