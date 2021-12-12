Tek ve Çift Sayılar Tablosu! Hangi Sayılar Tek ve Hangi Sayılar Çift Sayılardır?

Tek ve çift sayılar ilkokulda görülen konulardan bir tanesidir. Matematik dersi içerisinde anlatılan bu konu çoğu zaman öğrencilere ödev olarak verilir. Bu da tek ve çift sayılar konusunun öğrencilerin tam olarak öğrenmesini sağlar. Tek ve çift sayılar nelerdir sorusu ise bu nokta da sıkça araştırılır. Hangi sayılar tek ve hangi sayılar çift diye düşünerek merak edenler doğru yerdeler. Aşağıda yer alan tek ve çift sayılar tablosuna göz atabilirsiniz.

TEK VE ÇİFT DOĞAL SAYI NEDİR?

Birbirini tamamlayan ya da aynı türden olan nesnelere tek adı verilir. İki tekten oluşarak birbirini tamamlayan nesnelere ise çift denir. Çift sayılar 2 rakamına kalansız olarak bölünebilen rakamlardır. Tek sayılar ise 2 ile tam olarak bölünemeyen sayılardır. Örneğin onluk sistemde 4 ve 8 rakamlarının her ikisi de çift olduğu için "aynı pariteye sahip" kabul edilirler.

TEK VE ÇİFT SAYILAR NELERDİR?

Aşağıda yer alan sayılar bu şekilde sonsuza kadar ilerler.

Çift Sayılar: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50…

Tek Sayılar: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49…

Not: 0 sayısı da çift sayı olarak kabul edilmektedir.

NEGATİF ÇİFT VE TEK SAYILAR

Negatif Çift Sayılar: -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20, …

Negatif Tek Sayılar: -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13, -15, -17, - 19, …

EN BÜYÜK TEK VE ÇİFT SAYILAR

Üç basamaklı en büyük tek sayı 999'dur.

İki basamaklı en büyük tek sayı 99'dur.

Bir basamaklı en büyük tek sayı 9'dur.

Üç basamaklı en büyük çift sayı 998'dir.

İki basamaklı en büyük çift sayı 98'dir.

Bir basamaklı en büyük çift sayı 8'dir.

EN KÜÇÜK TEK VE ÇİFT SAYILAR

Üç basamaklı en küçük tek sayı 101'dir.

İki basamaklı en küçük tek sayı 11'dir.

Bir basamaklı en küçük tek sayı 1'dir.

Üç basamaklı en küçük çift sayı 100'dür.

İki basamaklı en küçük çift sayı 10'dur.

Bir basamaklı en küçük çift sayı 0'dır.