Cin Ali’nin ablası çocuklarla buluşuyor

Nesrin Kaygusuz Kalaycıoğlu, babası Rasim Kaygusuz'un kaleme aldığı Cin Ali kitabı hakkında SABAH'a bilgi verdi. Kalaycıoğlu, "Babam çok yaratıcı bir insandı. İdeali çocuklara okuma-yazmayı eğlendirerek öğretmekti. İlkokul öğretmeniydi ve 17 sene boyunca yalnızca birinci sınıfları okuttu. Gazi Üniversitesi'nde pedagoji bölümünü bitirdi. Teorik ve pratik bilgisi vardı. 1968 yılında bir birikim sonucu kitaplar ortaya çıktı, çok sevildi. Kitap dünyası renklendi ama Cin Ali önemini korumaya devam etti çünkü Cin Ali diğer kitapların hepsinden ayrılıyor.

ZAMAN GEÇSE DE DİĞER KİTAPLARDAN AYRILIYOR

Kitaplarda çocukların anlayacağı şekilde çok kısa kelimeler ve cümleler var. Kitaplar git gide zorlaşıyor. Çocuklar kademe kademe okuma- yazmayı kavrıyorlar. Kitaptaki resimler o yaştaki çocukların çizebileceği şekilde... Çocuk kitabı okurken resme bakarak altındaki paragrafla ilişki kurabiliyor. Onu oyunlaştırabiliyor çünkü günlük hayatta karşılaştığı hikâyeler bunlar. Cin Ali hep mutlu, kötü hikâye anlatmıyor" ifadesini kullandı.

"CİN ALİ'Yİ KARDEŞİMİZ KABUL EDİYORUZ"

Babalarını 1988 yılında kaybettikten sonra kitaplarla çok ilgilenemediklerini söyleyen Kalaycıoğlu, "Çocuk doktoruyum. O dönem kitaplarla ilgilenemedik. Telif hakkını başka yayıncıya verdik. Cin Ali kültürel miras haline dönüşmüş, zamanla onu fark ettik. Aile olarak kitapları 2013'te tekrar bastırmaya başladık. Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı'nı kurduk. Cin Ali severler onu daha iyi tanısınlar diye müze açtık. Cin Ali'yi kardeşimiz kabul ediyoruz. Biz ablalarıyız. Onu yaşatma görevini üstleniyoruz" dedi.

ÇOCUKLAR CİN ALİ'Yİ ÇOK SEVİYOR

Atlas Taylan Akçay: 4,5 yaşındayım. Kitapları okurken çok keyif alıyorum. Kitaplardaki karakterleri çizmeye çalışıyorum.

Atlas'ın annesi Yağmur Akçay: Bir samimiyet var Cin Ali'de. Bizim için hiç eskimeyen bir karakter.

Hüma Güler: 6 yaşındayım. Kitaplarını okudum. Çok sevdim.

Hüma'nın annesi Sevilay Güler: Cin Ali çocukluğumuzdan kalan bir anı. Çocuklar da onla büyüsün istiyorum.

Batu Alp'in annesi Rabia Şanbabaoğlu: Çocukluğuma gitmiş gibi hissediyorum. Geçmişle gelecek arasında bir yerde Cin Ali. Çocuklarla bizi buluşturduğunu düşünüyorum.

Melek Eda Şen: Oğlum 5, yeğenim 4 yaşında. İkisiyle birlikte geldik. Cin Ali'nin gerçek ablasıyla tanıştılar, çok mutlular.