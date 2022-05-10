MDOB’den “Don Gıovanni” operası

Caner Akgün, Ragıp Ufuk Kasar, Avşin Dilara Kaymak, Mehlika Karadeniz Bilgin, Erdem Erdoğan, Ayşegül Devrim Dinçer, Talat Tolga Erden, Şafak Güç'ün solist olarak görev aldığı, 17. yüzyılda İspanya'nın Sevil kentinde geçen ve iflah olmaz bir çapkının maceralarının anlatıldığı Don Giovanni operasının konusu şöyle:

Don Giovanni, varsıllığı ve asaletinin sağladığı ayrıcalığı kullanarak, bir kadına ilgi duymak yerine karşılaştığı tüm kadınlara ilgi duymakta, kadınları uşağı Leporello'nun da yardımıyla ağına düşürmektedir… Donna Elvira'dan ayrıldıktan sonra, bu kez Donna Anna'yı elde etmek üzere kadının evine girer. Donna Anna'nın çığlıkları üzerine kızının yardımına koşan baba Don Pedro'yu öldürür. Kaçan Don Giovanni, sonrasında çapkınlığını sürdürecek, sonuçta hak ettiği cezayı bulacaktır.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile korosunun katılımıyla sunulacak eser 12 Mayıs Perşembe saat 20:00'da Opera sahnesinde gerçekleşecek.