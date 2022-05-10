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Giriş Tarihi: 10.5.2022 12:46

MDOB’den “Don Gıovanni” operası

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
MDOB’den “Don Gıovanni” operası

Mersin Devlet Opera Balesi tarafından “Don Giovanni” operası Mersinli sanatseverle buluşacak. Orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde, Kenan Korbek’in rejisi ile sahneleniyor. Koro Şefliğini Anıl Aydın’ın üstlendiği eserin anlatıcısı Nihan Çetin Aydın olacak.  Eserin Koreografisi Berna Turhan İleri, Dekor-Kostüm: Özlem Topuz, Işık: Tarı Deniz, Video Projeksiyon ise Umut Sinan Özdemir tarafından tasarlandı.

Caner Akgün, Ragıp Ufuk Kasar, Avşin Dilara Kaymak, Mehlika Karadeniz Bilgin, Erdem Erdoğan, Ayşegül Devrim Dinçer, Talat Tolga Erden, Şafak Güç'ün solist olarak görev aldığı, 17. yüzyılda İspanya'nın Sevil kentinde geçen ve iflah olmaz bir çapkının maceralarının anlatıldığı Don Giovanni operasının konusu şöyle:

Don Giovanni, varsıllığı ve asaletinin sağladığı ayrıcalığı kullanarak, bir kadına ilgi duymak yerine karşılaştığı tüm kadınlara ilgi duymakta, kadınları uşağı Leporello'nun da yardımıyla ağına düşürmektedir… Donna Elvira'dan ayrıldıktan sonra, bu kez Donna Anna'yı elde etmek üzere kadının evine girer. Donna Anna'nın çığlıkları üzerine kızının yardımına koşan baba Don Pedro'yu öldürür. Kaçan Don Giovanni, sonrasında çapkınlığını sürdürecek, sonuçta hak ettiği cezayı bulacaktır.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile korosunun katılımıyla sunulacak eser 12 Mayıs Perşembe saat 20:00'da Opera sahnesinde gerçekleşecek.

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MDOB’den “Don Gıovanni” operası
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