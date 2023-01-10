Alelacele Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Alel Acele Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının alel acele olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı alelacele olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de alelacele kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Anahtarımı evde unuttum çünkü beni alelacele evden çıkarttı.

YANLIŞ ÖRNEK: Bu işler öyle alel acel olmaz önce bir gelsinler tanışalım.

DOĞRU ÖRNEK: Hayatında aldığı kararlar hep böyleydi alelacele...

YANLIŞ ÖRNEK: Yaşamımda gördüğüm en alel acele kararlar veren insan dedemdi.