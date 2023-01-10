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Giriş Tarihi: 10.1.2023 13:18 Son Güncelleme: 10.1.2023 13:18

Alelacele Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Alel Acele Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Alelacele Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Alel Acele Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada alelacele nasıl yazılır? TDK'ya göre alel acele mi alelacele mi sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının alel acele olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı alelacele olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de alelacele kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Anahtarımı evde unuttum çünkü beni alelacele evden çıkarttı.

YANLIŞ ÖRNEK: Bu işler öyle alel acel olmaz önce bir gelsinler tanışalım.

DOĞRU ÖRNEK: Hayatında aldığı kararlar hep böyleydi alelacele...

YANLIŞ ÖRNEK: Yaşamımda gördüğüm en alel acele kararlar veren insan dedemdi.

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Alelacele Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Alel Acele Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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